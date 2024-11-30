В шифоновом платье и слингбэках: королева Летиция в нежном образе сходила в оперу

Королевская чета Испании присутствовала на премьере оперы "Триттико" по случаю столетия со дня смерти Джакомо Пуччини во дворце Эускальдуна в Бильбао.

Королева Летиция в этот раз выбрала для выхода в свет шифоновое платье цвета экрю, расшитое пайетками от Teresa Helbig. Королева завершила образ элегантным и сдержанным замшевым клатчем, который соответствует тону ее платья и обула туфли-лодочки с открытой пяткой и невысокими каблуками, подобранными также в тон платью.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В ушах у Летиции были роскошные серьги Oriansa Golden от валенсийского бренда Sure Jewels из 18-каратного золота, а на пальце было кольцо Coreterno. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж.

Король Филипп VI был в черном костюме в тонкую полоску, белой рубашке и васильковом галстуке в мелкую белую крапинку.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход королева Летиция произвела фурор трикотажным платьем сливового цвета, когда блистала на церемонии в Севилье.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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