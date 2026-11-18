Кейт и Уильям с Нарендрой Моди / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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Утром Кейт и Уильям встретились с сотрудниками и студентами Школы ремесел Чанакья, а затем посетили школу в Мумбаи, которая обучает женщин техникам текстильного ремесла, чтобы сохранить эти навыки.

Это произошло после того, как во вторник вечером в Мумбаи Уильям и Кейт провели блестящую церемонию награждения премией Earthshot Prize 2026.

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Принцесса Уэльская и принц Уильям / © Getty Images

В рамках своего заключительного мероприятия Уильям и Кэтрин провели двустороннюю встречу с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

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«Великобританию и Индию связывают одни из важнейших международных отношений, с глубокими и растущими связями в сфере торговли, инвестиций, обороны, безопасности, технологий, образования и культуры. Эта встреча отражает важность этих отношений, а также роль, которую Их Королевские Высочества могут сыграть в укреплении связей между нашими двумя странами. Для принца это также представляет собой еще одно важное мероприятие, поскольку он продолжает играть все более важную роль на международной арене», - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Кейт и Уильям с Нарендрой Моди / © Instagram принца и принцессы Уэльских

В Instagram поделились и фотографией со встречи. На ней принцесса Уэльская появилась в бордово-сливовом брючном костюме с асимметричной застежкой на одну пуговицу на жакете и прямыми брюками. Под жакет Кейт надела белую блузку с V-образным вырезом, создающий свежий контраст с темным костюмом.

В руках она держала уже хорошо знакомую по этому туру сумку DeMellier и обула остроносые туфли-лодочки. Образ завершали золотые серьги-подвески Van Cleef & Arpels, которые также уже носила в этом туре, волосы распустила и сделала макияж.

Получился очень элегантный финальный образ поездки в Индию.

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