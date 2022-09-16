В широких джинсах и жакете-рубашке: Елена Зеленская посетила школу в Ирпене

Первая леди Украины с главой Еврокомиссии побывали в образовательных учреждениях Ирпеня.

Елена Зеленская вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен посетили Ирпень. Они побывали в местных школах, пострадавших от русских оккупантов.

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляен / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляен / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляен / Фото: Instagram Елены Зеленской

На своей странице в Instagram первая леди опубликовала снимки и видео с визита.

"Только вчера Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении ЕК выделить 100 млн евро для восстановления украинских школ в рамках плана быстрого восстановления Fast Recovery Plan. Мы говорили об этом с ней в Страсбурге, куда госпожа президент пригласила меня для участия объявлении ежегодного Доклада о положении Европейского Союза.

А сегодня мы вместе с Урсулой фон дер Ляйен уже в Ирпене – она может своими глазами увидеть, какие именно учебные заведения пострадали", — написала Елена.

Жена президента отметила, что средства ЕС помогут отстроить 74 украинские школы, как эти в Ирпене.

"Это будет означать, что мы сможем вернуть детям не только обучение, но и нормальный ритм жизни, планы, перспективы, мечты – все, что называется словом будущее", — добавила она.

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляен / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляен / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская выбрала для своего аутфита черный топ, серый жакет-рубашку с накладными карманами и широкие укороченные джинсы. Наряд она дополнила черными лоферами.

Facebook Александра Маркушина

Фон дер Ляйен надела верх в цвет украинского флага: синий жакет и желтый топ. Лук она дополнила черными брюками и черной обувью.

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляен / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, в рамках своего визита президент Еврокомиссии встретилась с Владимиром Зеленским.

Читайте также: