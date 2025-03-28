В широкополой шляпе и наряде от Oscar de la Renta: королева Максима посетила церемонию

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима — супруга правящего монарха Нидерландов короля Виллема-Александра — посетила церемонию подписания музыкального соглашения «Больше гармонии в обществе», которая прошла в городе Керкраде.

В течение последних пяти лет все ученики начальной школы в муниципалитетах Брюнссум, Ландграф и Керкраде имели возможность получать музыкальное образование от профессиональных преподавателей благодаря этой программе. Поэтому благодаря продлению музыкального соглашения она теперь станет доступна и для учеников других муниципалитетов региона Паркстад Лимбург.

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

Максима, которая сама является матерью троих дочерей, в этот особый день была в приподнятом настроении и много фотографировалась с детьми. На ней был наряд в изумрудном цвете. В частности королева носила однотонное платье от Oscar de la Renta в сочетании с пальто с цветочной вышивкой. Также на королеве была широкополая шляпа и туфли-лодочки от известного бренда Gianvito Rossi, в котором также недавно появилась на публике и королева Рания.

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Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images