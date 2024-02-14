В шкатулке королевы Камиллы есть украшение в духе Дня Валентина: как оно выглядит

Камилла вместе с тогда еще принцем Чарльзом надевала это украшение в октябре 2012 года на премьеру фильма про Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл" в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

Тогда Камилла дополнила украшением свое роскошное бархатное платье. Колье из аметистов, бриллиантов и жемчуга с большим аметистовым сердцем было подарком королевы Александры, жены короля Эдуарда VII (с которым прабабушка Камиллы крутила роман) покойной королеве-матери в ознаменование ее помолвки с будущим королем Георгом VI, пишет Daily Mail.

Королева Камилла и принц Чарльз на премьере фильма в Лондоне / Фото: Getty Images

В январе 1923 года леди Элизабет Боуз-Лайон наконец приняла предложение руки и сердца принца Альберта, герцога Йоркского, и вскоре после этого была приглашена в Сандрингем, чтобы встретиться со своей будущей семьей, включая бабушку жениха, королеву Александру.

Александра, жена Эдуарда VII, была настолько впечатлена невесткой, что подарила будущей королевской невесте изысканное ожерелье из аметистов, бриллиантов и жемчуга с большим аметистовым сердцем в центре.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, какие любимые украшения супруги принца Чарльза есть в ее ювелирной шкатулке.

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