В шкатулке королевы Камиллы есть украшение в духе Дня Валентина: как оно выглядит

Это колье с аметистовым сердцем когда-то принадлежало королеве-матери Елизавете.
Камилла вместе с тогда еще принцем Чарльзом надевала это украшение в октябре 2012 года на премьеру фильма про Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл" в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.
Тогда Камилла дополнила украшением свое роскошное бархатное платье. Колье из аметистов, бриллиантов и жемчуга с большим аметистовым сердцем было подарком королевы Александры, жены короля Эдуарда VII (с которым прабабушка Камиллы крутила роман) покойной королеве-матери в ознаменование ее помолвки с будущим королем Георгом VI, пишет Daily Mail.
В январе 1923 года леди Элизабет Боуз-Лайон наконец приняла предложение руки и сердца принца Альберта, герцога Йоркского, и вскоре после этого была приглашена в Сандрингем, чтобы встретиться со своей будущей семьей, включая бабушку жениха, королеву Александру.
Александра, жена Эдуарда VII, была настолько впечатлена невесткой, что подарила будущей королевской невесте изысканное ожерелье из аметистов, бриллиантов и жемчуга с большим аметистовым сердцем в центре.
Ранее мы рассказывали, какие любимые украшения супруги принца Чарльза есть в ее ювелирной шкатулке.
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