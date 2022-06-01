В шлеме и бронежилете: президент Словакии показала своим подписчикам фото из Ирпеня и Бородянки

В шлеме и бронежилете: президент Словакии показала своим подписчикам фото из Ирпеня и Бородянки

Зузана Чапутова своими глазами увидела разрушения в городах Киевской области, которые были под оккупацией российских войск.

Президент Словакии Зузана Чапутова побывала с рабочим визитом в Украине. Она посетила города Ирпень и Бородянку, где осмотрела последствия русской оккупации.

В Instagram госпожа Чапутова опубликовала снимки оттуда.

Зузана Чапутова/Instagram zuzana_caputova

""Вы наши глаза в Европе, вы видите, что здесь произошло. Спасибо, что пришли", – сказал мне представитель разбомбленного города Ирпень под Киевом.

Зузана Чапутова/Instagram zuzana_caputova

То, что картины войны в Украине больше не открывают новости, не означает, что страдания украинцев меньше. В Бородянке и Ирпене я собственными глазами видела следы разрухи, которую принесли в Украину русские солдаты. За сотни километров к востоку и югу тысячи других мирных жителей Украины – женщин, мужчин, детей – все еще сталкиваются с такими же опустошениями. Я верю, что когда этот кошмар закончится, Украина снова расцветет. Как сегодня среди разрушенных домов в Бородянке или в Ирпене расцвели цветы", — написала Зузана в посте.

К этим населенным пунктам политик поехала в джинсах, бронежилете и шлеме.

Зузана Чапутова/Instagram zuzana_caputova

Президент Словакии также выступила в Верховной Раде, где ее встречали стоя аплодисментами.

Напомним, в рамках своего визита в Киев Чапутова встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече она появилась в черном брючном костюме и блузке с черно-белым принтом.

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