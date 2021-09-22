В шлеме и лосинах: 70-летняя Джилл Байден с мужем покаталась на велосипеде

В шлеме и лосинах: 70-летняя Джилл Байден с мужем покаталась на велосипеде

Джилл и Джо Байдены ведут активный образ жизни.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден свои выходные стараются проводить активно. И благодаря этому они находятся в отличной физической форме.

Нынешний уикенд они провели в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Супруги попали в объектив папарацци, когда катались на велосипедах по тропинке возле пруда Гордонс.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Первая леди была одета в черные лосины, синий лонгслив с яркой надписью и кроссовки. На голове у нее был шлем, а на лице – черные очки-авиаторы.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

На Джо был черный спортивный костюм и футболка. Он также был в шлеме и очках.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Кроме президентской четы там каталось еще много людей. Возможно, это были их друзья или же эта тропинка очень популярная среди велосипедистов.

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