В шлепанцах за 900 долларов: Меган Маркл показала лук для отдыха в саду

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

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На снимке, которым Меган поделилась в соцсети был запечатлен вид сверху на корзину с овощами, включая морковь, перец и кукурузу. А собака Миа, засунула морду в корзину, чтобы рассмотреть ее, что и послужило вдохновением для подписи к посту.

«Неофициальный инспектор качества сегодняшнего утреннего урожая сада», — написала Маркл.

Фото Меган Маркл из ее сада / © instagram.com/aseverofficial

На фото также можно рассмотреть обувь, в которой герцогиня пришла в сад собирать овощи. Она была обута в замшевые шлепанцы Loro Piana. Сандалии, которые продаются по цене 920 долларов, бренд описывает как «вневременные в своей простоте, сделанные из исключительно мягкой замши». Педикюр герцогини выполнен в светлом оттенке лака.

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Напомним, недавно Меган делилась интересной деталью, рассказав, как выбирала имена своим двум детям.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial