В шляпе и культовом чокере от Vivienne Westwood: Кэти Перри прибыла на коронацию Чарльза III

Звезду уже сфотографировали в Лондоне.
38-летняя американская певица Кэти Перри - одна из многих знаменитостей, которые будут присутствовать на коронации короля Чарльза и королевы-консорта Камиллы сегодня, 6 мая.
Перед началом мероприятия в Вестминстерском аббатстве ее заметили идущей на церемонию с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом.
На Кэти был нежный наряд в лавандовом оттенке от культового британского бренда Vivienne Westwood, основательница которого дизайнер Вивьен Вествуд недавно скончалась в возрасте 81 года.
Образ состоял из шляпы с широкими краями, жакета и платья. В руке она держала белую сумку, а ее шею украшает культовый чокер с жемчугом.
Напомним, что Кэти Перри присоединится к таким музыкантам, как Take That и Лайонел Ричи, чтобы выступить на коронационном концерте Чарльза и Камиллы 7 мая.
Читайте также:
- Как красиво: кто автор образа Елены Зеленской для мероприятия в Букингемском дворце
- Виктория Бекхэм в восторге: дизайнер похвалила образ королевы Летиции на приеме у Чарльза III
- Бабушка в цветочном платье, внучка – в изумрудном: Байдены пообщались с принцессой Кейт в Букингемском дворце