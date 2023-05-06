В шляпе и культовом чокере от Vivienne Westwood: Кэти Перри прибыла на коронацию Чарльза III

38-летняя американская певица Кэти Перри - одна из многих знаменитостей, которые будут присутствовать на коронации короля Чарльза и королевы-консорта Камиллы сегодня, 6 мая.

Перед началом мероприятия в Вестминстерском аббатстве ее заметили идущей на церемонию с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом.

На Кэти был нежный наряд в лавандовом оттенке от культового британского бренда Vivienne Westwood, основательница которого дизайнер Вивьен Вествуд недавно скончалась в возрасте 81 года.

Кэти Перри с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом / Фото: Getty Images

Образ состоял из шляпы с широкими краями, жакета и платья. В руке она держала белую сумку, а ее шею украшает культовый чокер с жемчугом.

Кэти Перри с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом / Фото: Associated Press

Напомним, что Кэти Перри присоединится к таким музыкантам, как Take That и Лайонел Ричи, чтобы выступить на коронационном концерте Чарльза и Камиллы 7 мая.

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