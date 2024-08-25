В шляпе и наряде с вышивкой: очаровательная королева Камилла посетила ипподром

Пока в Украине праздновали День Независимости, в Британии 77-летняя королева Камилла - супруга короля Чарльза III - посетила фестиваль Ebor на ипподроме York Racecourse в Йорке, чтобы открыть новый комплекс Bustardthorpe Development.

Она была объявлена ​​покровительницей ипподрома York Racecourse в мае, поэтому не удивительно, что посетила мероприятие. Выбрала Камилла для своего появления на публике небесно-голубое платье-пальто на молнии от бренда Fiona Clare Aldridge, которое было спереди и на манжетах украшено флористической вышивкой.

Также королева надела бежевые туфли от Eliot Zed, которые идеально подходили по цвету к сумке от Bottega Veneta и ее светлой шляпе от Philip Treacy с пером. В ушах у Камиллы были серьги с большими жемчужинами, а на ее запястье любимый браслет от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Во время мероприятия королева перерезала ленточку, чтобы официально открыть новый комплекс Bustardthorpe Development. Центр был задуман как место, где люди могли бы отдохнуть, поесть и выпить, и был спроектирован с учетом принципов устойчивого развития, от резервуаров для сбора дождевой воды до солнечных панелей.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Многих удивило то, что королева решила посетить это мероприятие несмотря на отпуск. Например, королева Елизавета в годы своего правления, обычно предпочитала август выделять для отдыха в замке Балморал в Шотландии, но Камилла решила иначе - она продолжает работать. Также на днях Ее Величество появилась на публичном мероприятии, продемонстрировав синее пальто от этого же бренда Fiona Clare Aldridge.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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