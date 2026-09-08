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В шляпе и с любимой собакой: Меган Маркл сияет на беззаботном летнем фото
Герцогиня Сассекская поделилась в соцсети новой фотографией, показав, свой прекрасный теплый день.
Меган выглядела расслабленной, прижимаясь к своему черному лабрадору Пуле и собирая овощи и фрукты в саду. Снимок, похоже, был сделан еще в Калифорнии, а герцогиня просто достала его из фотоархива.
Она была одета в белые брюки, полосатую зеленую рубашку и широкополую соломенную шляпу, а когда собака подошла осмотреть продукты, погладила Пулу по морде.
Мать двоих детей вернулась в Великобританию со своей семьей в августе после шести лет жизни в Калифорнии. Пока не известно, в какой школе начнут учебу ее с принцем Гарри двое детей, но, говорят, герцогиня уже взволновала этим новым событием из своей жизни.