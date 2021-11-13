В шляпе и стильном жакете: 81-летняя королева Дании на встрече в Германии

По приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, королева Дании Маргрете II и наследный принц Фредерик совершили трехдневный государственный визит.
На днях 81-летняя королева посещала Зал Пьера Булеза, где появилась в красном приталенном жакете, платье и шляпе.
Также Ее Величество посетила вместе с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером прием в Немецком историческом музее в Берлине. Там Маргрете появилась в роскошном вечернем голубом платье, усыпанном камнями, и с круглым вырезом.
Вчера, 12 ноября, королева в сопровождении премьер-министра Баварии Маркуса Зедера прибыла в Мюнхенскую резиденцию - которая ранее была домом герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов. Также королева Дании Маргрете II позировала для фото на террасе на крыше Форума Берлинского замка Гумбольдта перед пресс-конференцией в Берлине. На заднем плане виден Берлинский кафедральный собор.
Королева выбрала для такого насыщенного дня голубой наряд в сдержанных тонах: голубой жакет, серую юбку, шелковую голубую блузу и шляпку. На шее у Ее Величества был плотный теплый шарф, а в ушах золотые серьги.
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