В шляпе с огромными полями и приталенном платье: красивая королева Максима на саммите

В таком образе Ее Величество посетила международный саммит FBN NxG в Мадуродаме в Гааге

Королева Максима опять заставила нас затаить дыхание, когда она вышла на публику. Супруга нидерландского монарха выглядела просто изумительно и каждая деталь ее образа была продумана до мелочей и подобрана по цвету.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева надела бежевое платье с полупрозрачными рукавами и черной вышивкой от бренда Maison Natan. Носила она его в сочетании с широкополой соломенной от Maison Fabienne Delvigne, сумкой из текстурной кожи от Sophie Habsburg, а также кожаными перчатками оттенка латте и туфлями на каблуках от Gianvito Rossi.

Максима очень любит оригинальные украшения и к этому платью подобрала золотой браслет с цветными камнями и серьги с крупными бриллиантами. Макияж у нее был лаконичный.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В таком образе Ее Величество посетила международный саммит FBN NxG в Мадуродаме в Гааге. Во время саммита FBN NxG новые поколения семейных предприятий в возрасте от 18 до 40 лет встречаются, чтобы обменяться опытом и вдохновить друг друга. Королева поговорила с некоторыми участниками об их обучении предпринимательству, социальной ответственности и проблемах, с которыми они сталкиваются в своем семейном бизнесе.

Днем ранее королева открыла новую штаб-квартиру DSM-Firmenich, которая будет работать в сферах здравоохранения, питания, личной гигиены и парфюмерии. В белом платье и оливковой шляпе она блистала перед фотографами в городе Маастрихт.

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