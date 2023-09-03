В шляпе с перьями и мини-сумкой Bottega Veneta: королева Камилла очаровала образом в Шотландии

2 сентября король Великобритании Чарльз, его супруга королева Камилла, а также сестра принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс посетили мероприятие Braemar Gathering 2023, проходившей в Мемориальном парке в Бремаре, что в Шотландии.

Проходило мероприятие недалеко от замка Балморал, где в прошлом году умерла королева Великобритании Елизавета II. Braemar Gathering - это самые известные в мире игры горцев, которые проводятся ежегодно в первую субботу сентября. Зрители со всего мира собираются, чтобы посмотреть, как игроки принимают участие в таких состязаниях, как метание бревен, метание молота и перетягивание каната.

Соревнования имеют 200-летнюю историю, а королевская семья впервые начала посещать эти игры в середине XIX века, когда королева Виктория и принц Альберт приобрели замок Балморал.

По традиции королева Камилла решила одеться в зеленый цвет - символ Шотландии. Ее Величество выбрала костюм с юбкой до колен и приталенным жакетом на пуговицах. Юбка была выполнена из клетчатой ткани и имела несколько складок, напоминая традиционный шотландский тартан. Такой же тканью были декорированы и лацканы жакета.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Дополнили образ королевы: милая шляпка коричневого цвета с двумя перьями, коричневые туфли и мини-сумка с короткими ручками от бренда Bottega Veneta. Модель называется Intrecciato и больше не продается. Камилла с этим аксессуаром появлялась на публике довольно часто и очень ее любит.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Также можно заметить, что у Камиллы был на руке ее любимый браслет, который она почти никогда не снимает, от бренда Van Cleef & Arpels, а на шее у нее была цепочка с золотым медальоном от Monica Vinader.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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