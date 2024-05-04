В шляпе с перьями и жилетке: леди Луиза стала волонтером на любимом конном мероприятии Елизаветы II

20-летняя девушка, как и ее покойная бабушка, питает особую слабость к лошадям.

В этом году во время Виндзорской конной выставки Леди Луиза Виндзор - дочь принца Эдварда и его супруги герцогини Эдинбургской Софи - стала одним из волонтеров мероприятия. В четвертый день мероприятия 20-летнюю девушку подловили в специальной униформе, а также на шее у нее висел бейдж.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Также можно заметить, что внучка королевы Елизаветы II надела простую рубашку болотно-зеленого оттенка, широкие штаны и коричневые сапоги с кисточками. Также на ней была шляпа федора с перьями.

От макияжа Луиза отказалась, но надела серьги в виде сердечек, волосы собрала в низкий хвост, а также надела очки.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Это мероприятие посетили и родители Луизы, но поскольку они были просто гостями шоу, то одели более нарядно. На Софи было синее платье и замшевый жакет с поясом, а Эдвард надел синие брюки и пиджак в клетку.

Принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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