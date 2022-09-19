В шляпе с широкими полями и в жемчугах: Кейт, принцесса Уэльская, на прощании с королевой Елизаветой II

19 сентября в Великобритании прощаются с королевой Елизаветой II, которая пребывала на троне долгих 70 лет и ушла из жизни на 97-м году, 8 сентября, в шотландском замке Балморал.

Попрощаться с монархом пришла вся ее семья, а также высокопоставленные гости со всего мира. За трансляцией службы сегодня наблюдает весь мир.

Похорон королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Сопровождали гроб Елизаветы II в Вестминстерское Аббатство ее дети и внуки. Также среди тех, кто пришел отдать дань уважения Ее Величеству и сопровождала ее гроб была новоиспеченная принцесса Уэльская Кэтрин, супруга принца Уильяма.

На церемонии Кейт появилась вместе со своими двумя детьми Джорджем и Шарлоттой, маленького Луи на прощание с прабабушкой решили не брать. Прибыла принцесса с детьми и королевой Камиллой на одном автомобиле.

Кейт, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кейт, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кейт надела на службу элегантное платье-пальто от Alexander McQueen с лацканами и пуговицами (в точно таком же, только молочного оттенка, мы ее уже видели на приеме для лидеров G7 в Корнуолле год назад). Дополнили ее образ шляпа с широкими полями и вуалью от Philip Treacy, черные колготки и замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi.

Кейт, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Из украшений Кейт отдала предпочтение тому же набору, который надевала год назад на похороны принца Филиппа: жемчужному чокеру с бриллиантовой застежкой, выполненному из японского жемчуга, и серьгам из бахрейнского жемчуга.

Кейт, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Кейт, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Ожерелье и серьги принцесса одолжила из королевской коллекции. Также этот чокер она надевала на ужин, организованный в честь 70-й годовщины свадьбы королевы и принца Филиппа в Виндзорском замке в 2017 году.

Читайте также:

Королева Елизавета II - самый долгоправящий монарх Великобритании (40 фото)