В шляпе с вуалью и классическом пальто: Брижит Макрон прибыла на похороны королевы Елизаветы

Первая леди Франции и ее муж, президент Эммануэль Макрон, прибыли 19 сентября в Вестминстерское аббатство, чтобы посетить похороны королевы Елизаветы II.
Королева, скончавшаяся 8 сентября в возрасте 96 лет, будет похоронена в Виндзоре рядом с ее покойным мужем, принцем Филиппом, который умер в прошлом году.
Для церемонии прощания с монархом Великобритании первая леди Франции выбрала шляпку-таблетку с вуалью, элегантное двубортное классическое пальто с лацканами.
Также на госпоже Макрон было строгое платье, кожаные черные перчатки и туфли-лодочки на высоком каблуке. В руке 69-летняя первая леди держала квадратный клатч. Президент надел черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
Гроб королевы занесли в Вестминстерское Аббатство, и в 13:00 началась служба, которая завершится через час минутой молчания по всей Великобритании.
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