В шляпе-таблетке с вуалью: лаконичный образ королевы Летиции на похоронах королевы Елизаветы II

Европейские монархи, в том числе и королева Летиция с королем Филиппом провожают королеву Елизавету II в последний путь.

Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция одними из первых монархов, появились в Вестминстер-холле, чтобы попрощаться с королевой Елизаветой II.

Королева Летиция и король Филипп / Фото: Associated Press

Сегодня королевская пара присоединилась к британской королевской семье в Вестминстерской аббатстве, где проходила поминальная служба.

Для траурного мероприятия королева Летиция надела лаконичный и элегантный наряд. На ней было черное платье-футляр с узким черным поясом на талии и пуговицами на плечах.

Королева Летиция и король Филипп / Фото: Associated Press

На голову Летиция надела изящную черную шляпу-таблетку с черной вуалью.

Королева Летиция и король Филипп / Фото: Associated Press

Королева Летиция и король Филипп / Фото: Associated Press

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