В шляпе вместо тиары: вспоминаем свадебный образ Уоллис Симпсон - супруги короля Эдуарда VIII

3 июня 1937 года состоялась свадьба короля Эдуарда, отрекшегося от престола, и его возлюбленной Уоллис Симпсон.

Они познакомились, когда Уоллис со своим вторым мужем Эрнестом Симпсоном перебрались жить в Лондон, где подружились с Тельмой Фернис (любовницей принца Уэльского Эдуарда) и были приглашены на прием в загородный дом Берроу Корт, недалеко от города Мелтон Маубрей, где и состоялось знакомство Уоллис с престолонаследником.

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / Associated Press

Также читайте 156 лет со дня рождения короля Георга V: интересные факты о дедушке королевы Елизаветы II

Их роман начался в 1934 году, когда Уоллис была еще замужней женщиной. Спустя два года, в декабре 1936-го, принц Уэльский подписал документ, в котором отрекался от престола за себя и своих потомков. А на следующий день Эдуард VIII выступил по радио и в своей речи заявил, что находит невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую он любит. Король не мог жениться на Уоллис Симпсон без поддержки правительства и англиканской церкви.

Его мать Мария Текская оказала сыну поддержку, хотя не могла понять, почему Эдуард пренебрег своими королевскими обязанностями из-за своих личных чувств к женщине. После его отречения королева Мария, которая ранее была знакома с миссис Уоллис, больше никогда с ней не встречалась.

Мария Текская и король Георг V / Getty Images

Затем Эдуард VIII уехал в Австрию и остановился там у друзей до тех пор, пока Уоллис Симпсон не получила развод с бывшим мужем.

Их свадьба состоялась 3 июня 1937 года в замке Шато-де-Канде во Франции. На Уоллис было платье от Mainbocher. На запястьях были многочисленные браслеты, сверху на платье была брошка, а на голове - шляпа вместо тиары и фаты. В руках Уоллис держала белые перчатки. На свадьбе присутствовали Рэндольф Спенсер-Черчилль (сын премьер-министра Великобритании Уинстона Спенсер-Черчилля), Эжен Дэниел фон Ротшильд и Эдвард Дадли Меткалф (близкий друг герцога Виндзорского).

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / Associated Press

Младший брат Эдуарда – новоиспеченный король Георг VI, пожаловал ему и его супруге титул герцога и герцогини Виндзорских. Под давлением британского правительства король отказал в добавлении приставки "королевское высочество" к титулу новоиспеченной герцогини.

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / Associated Press

До конца своих дней Эдуард и его супруга Уоллис жили во Франции. Они вели богатую светскую жизнь. Детей у пары не было. Ходят слухи, что во время романа с молодым итальянским дипломатом графом Галеаццо Чиано Уоллис забеременела и сделала аборт, что привело к тому, что больше она детей иметь не могла. Возможно, это все же слухи, но тем не менее детьми Уоллис и Эдуард так и не обзавелись.

Читайте также: 60 лет со дня свадьбы: как выходила замуж младшая сестра королевы Елизаветы II - принцесса Маргарет

Свадьба герцога Виндзорского Эдуарда и Уоллис Симпсон (5 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку