В шляпках и жемчугах: японские принцессы Како и Мако приехали собирать урожай риса

Фотографы запечатлели сестер-принцесс Японии возле Императорского дворца.
Японские принцессы Како и Мако попали в объективы папарацци, когда в автомобиле подъехали к Императорскому дворцу, чтобы принять участие в обряде сбора урожая риса.
Како была одета в нежно-розовое платье и такого же цвета элегантную шляпу. На шее у нее было жемчужное ожерелье, в ушах – жемчужные серьги, а к платью прикреплена роскошная брошка с драгоценными камнями. На лицо она надела белую маску.
Ее сестра – принцесса Мако – отдала предпочтение похожему платью светлого оттенка, которое она сочетала со шляпой. Свой аутфит она дополнила такими же жемчужными украшениями, как и ее сестра.
К слову, недавно Мако посетила мавзолей императора Сёва. На ней было скромное серое платье из грубой ткани длины макси с декоративными пуговицами, к которому обула черные туфли. К наряду принцесса прикрепила элегантную брошку.
Напомним, совсем скоро, 26 октября Мако выйдет замуж за простолюдина Кея Комуро. Ее возлюбленный прибыл в Токио для подготовки к свадьбе еще в конце сентября.
Мако откажется от денег, положенных ей при вступлении в брак (1,2 миллиона долларов), и торжественных королевских церемоний ради брака с простолюдином.
После свадьбы Мако лишится титула принцессы. Они переедут жить в Нью-Йорк, где Кей работает в юридической кампании.
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