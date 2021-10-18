В шляпках и жемчугах: японские принцессы Како и Мако приехали собирать урожай риса

В шляпках и жемчугах: японские принцессы Како и Мако приехали собирать урожай риса

Фотографы запечатлели сестер-принцесс Японии возле Императорского дворца.

Японские принцессы Како и Мако попали в объективы папарацци, когда в автомобиле подъехали к Императорскому дворцу, чтобы принять участие в обряде сбора урожая риса.

Како была одета в нежно-розовое платье и такого же цвета элегантную шляпу. На шее у нее было жемчужное ожерелье, в ушах – жемчужные серьги, а к платью прикреплена роскошная брошка с драгоценными камнями. На лицо она надела белую маску.

Принцесса Како / Getty Images

Ее сестра – принцесса Мако – отдала предпочтение похожему платью светлого оттенка, которое она сочетала со шляпой. Свой аутфит она дополнила такими же жемчужными украшениями, как и ее сестра.

Принцесса Мако / Getty Images

К слову, недавно Мако посетила мавзолей императора Сёва. На ней было скромное серое платье из грубой ткани длины макси с декоративными пуговицами, к которому обула черные туфли. К наряду принцесса прикрепила элегантную брошку.

Напомним, совсем скоро, 26 октября Мако выйдет замуж за простолюдина Кея Комуро. Ее возлюбленный прибыл в Токио для подготовки к свадьбе еще в конце сентября.

Жених принцессы Мако - Кей Комуро / Getty Images

Мако откажется от денег, положенных ей при вступлении в брак (1,2 миллиона долларов), и торжественных королевских церемоний ради брака с простолюдином.

После свадьбы Мако лишится титула принцессы. Они переедут жить в Нью-Йорк, где Кей работает в юридической кампании.

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