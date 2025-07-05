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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

В шляпке и скромном платье: почему японская принцесса Како надела серый наряд на мероприятие

Японская императорская семья очень внимательно и осторожно подходит к выбору нарядов для каждого мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Како

Принцесса Како / © Getty Images

Серые сдержанные платья и черные шляпы указывают зачастую на то, что мероприятие — официальное, торжественное или тесно связанное с традиционным проявлением уважения и памяти. Цвет черного в таком контексте символизирует траур и серьезность. Также проявлением скорби считается сочетание серого и черного цветов.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Именно в таких оттенках принцесса Како посетила могилы своих прадедушки и прабабушки на императорском кладбище Мусаси. Это торжественный ритуал отчета об окончании ее официального визита в Бразилию. В подобных обстоятельствах имперский дресс-код требует сдержанности цветов и классических фасонов.

Ее платье было из плотной ткани и с пуговицами на спине, а дополнила Како его лаконичной фетровой шляпкой. Образ дополнили перчатки, традиционный веер в руках и украшения с жемчугом.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Напомним, что в Бразилию она летала чтобы отметить 130-ю годовщину дипломатических отношений между Японией и Бразилией.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
36
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