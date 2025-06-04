- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
В шляпке-ободке и наряде с кейп-рукавами: королева Матильда вручила награды молодым музыкантам
Это мероприятие Ее Величество посещает ежегодно.
Королева Бельгии Матильда посетила церемонию награждения победителей в конкурсе пианистов имени королевы Елизаветы, которая прошла в Музыкальной капелле королевы Елизаветы в Ватерлоо.
В этом году Никола Меувсен из Нидерландов победил в конкурсе и получил главный приз — премию королевы Матильды в размере 25 тысяч евро, а также многочисленные концертные выступления в Бельгии и за рубежом.
Для выхода в свет Ее Величество выбрала нежно-розовый костюм от бельгийского Модного дома Natan. Наряд включал свободные брюки классического фасона и блузу с кейп-рукавами.
Образ Матильда дополнила туфлями от Dior с принтом, перчатками и любимыми золотыми украшениями. На ее голове была необычная шляпка-ободок.
Этот выход в свет королева совершила после того как вместе с младшей дочерью принцессой Элеонорой появилась на заключительном вечере конкурса в Брюссельском центре изящных искусств.