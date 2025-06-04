В шляпке-ободке и наряде с кейп-рукавами: королева Матильда вручила награды молодым музыкантам

Королева Бельгии Матильда / © Getty Images

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Королева Бельгии Матильда посетила церемонию награждения победителей в конкурсе пианистов имени королевы Елизаветы, которая прошла в Музыкальной капелле королевы Елизаветы в Ватерлоо.

В этом году Никола Меувсен из Нидерландов победил в конкурсе и получил главный приз — премию королевы Матильды в размере 25 тысяч евро, а также многочисленные концертные выступления в Бельгии и за рубежом.

Королева Бельгии Матильда / © Getty Images

Для выхода в свет Ее Величество выбрала нежно-розовый костюм от бельгийского Модного дома Natan. Наряд включал свободные брюки классического фасона и блузу с кейп-рукавами.

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Образ Матильда дополнила туфлями от Dior с принтом, перчатками и любимыми золотыми украшениями. На ее голове была необычная шляпка-ободок.

Королева Бельгии Матильда / © Getty Images

Этот выход в свет королева совершила после того как вместе с младшей дочерью принцессой Элеонорой появилась на заключительном вечере конкурса в Брюссельском центре изящных искусств.

© Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Reuters © Reuters © Getty Images © Reuters © Getty Images © Getty Images