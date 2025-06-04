В шляпке-таблетке и ярком наряде: королева Максима на открытии клиники

Королева Максима / © Getty Images

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Заведение объединяет под одной крышей шесть специальностей: ортопедию, гинекологию, отоларингологию, дерматологию, флебологию и пластическую хирургию. Благодаря этому расширению организация стремится увеличить возможности здравоохранения в регионе Большого Роттердама, где спрос на лечение и время ожидания остаются высокими.

Королева Максима / © Getty Images

Для этого важного дня королева выбрала яркий наряд. Максима носила ансамбль бельгийского модного дома Natan, бренда, который часто выбирает для своих публичных появлений. В частности она носила наряд зелено-желтого цвета, который сочетала с клатчем в такой же принт и сетчатые перчатками.

Также образ Максимы дополнила шляпка-таблетка, лаконичные туфли-лодочки от Gianvito Rossi и золотые серьги с камнями.

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Королева Максима / © Getty Images

Этот наряд Максима ранее уже носила. Впервые в этотм ярком ансамбле от Natan Ее Величество появилась на публике во время празднования Дня короля в 2021 году.

Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images