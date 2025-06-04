В шляпке-таблетке и ярком наряде: королева Максима на открытии клиники

Заведение объединяет под одной крышей шесть специальностей: ортопедию, гинекологию, отоларингологию, дерматологию, флебологию и пластическую хирургию. Благодаря этому расширению организация стремится увеличить возможности здравоохранения в регионе Большого Роттердама, где спрос на лечение и время ожидания остаются высокими.
Для этого важного дня королева выбрала яркий наряд. Максима носила ансамбль бельгийского модного дома Natan, бренда, который часто выбирает для своих публичных появлений. В частности она носила наряд зелено-желтого цвета, который сочетала с клатчем в такой же принт и сетчатые перчатками.
Также образ Максимы дополнила шляпка-таблетка, лаконичные туфли-лодочки от Gianvito Rossi и золотые серьги с камнями.
Этот наряд Максима ранее уже носила. Впервые в этотм ярком ансамбле от Natan Ее Величество появилась на публике во время празднования Дня короля в 2021 году.