В шоколадном бомбере и твидовой юбке-карандаше: Мелания Трамп на церемонии помилования индеек

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп накануне Дня благодарения, который в этом году в Америке отмечают 27-го ноября, приняли участие в церемонии помилования индеек в Розовом саду Белого дома.

Президентская чета помиловала двух индеек из Северной Каролины по имени Хоббл и Воддл, последняя из которых куда-то исчезла во время церемонии.

Мелания появилась там в стильном луке. На ней был бомбер шоколадного цвета от бренда Anine Bing, черная водолазка с высокой горловиной и коричневая твидовая юбка-карандаш Ralph Lauren.

Наряд первая леди скомбинировала с коричневыми остроносыми туфлями на высоких шпильках. У нее была красивая прическа с локонами, которые она недавно покрасила в более светлый оттенок, макияж смоки-айс и молочный маникюр.

Трамп был одет в черное классическое пальто, темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук.

Напомним, Мелания Трамп в кремовом пальто-кимоно, рубиновых перчатках и клетчатых туфлях встретила рождественскую елку.