В шоколадном бомбере и твидовой юбке-карандаше: Мелания Трамп на церемонии помилования индеек
В Розовом саду Белого дома в Вашингтоне состоялась ежегодная церемония помилования индюков в честь Дня благодарения, на которой помиловали двух птиц.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп накануне Дня благодарения, который в этом году в Америке отмечают 27-го ноября, приняли участие в церемонии помилования индеек в Розовом саду Белого дома.
Президентская чета помиловала двух индеек из Северной Каролины по имени Хоббл и Воддл, последняя из которых куда-то исчезла во время церемонии.
Мелания появилась там в стильном луке. На ней был бомбер шоколадного цвета от бренда Anine Bing, черная водолазка с высокой горловиной и коричневая твидовая юбка-карандаш Ralph Lauren.
Наряд первая леди скомбинировала с коричневыми остроносыми туфлями на высоких шпильках. У нее была красивая прическа с локонами, которые она недавно покрасила в более светлый оттенок, макияж смоки-айс и молочный маникюр.
Трамп был одет в черное классическое пальто, темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук.
