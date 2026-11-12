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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В шоколадном костюме и блузке цвета сливочного масла: Елена Зеленская в Житомирской области

Первая леди Украины продемонстрировала элегантный деловой образ.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в «Дне совместной деятельности», который прошел в Звягеле в Житомирской области. Фотографии с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.

Для своего появления супруга президента выбрала элегантный деловой образ. На ней был костюм темно-шоколадного оттенка, состоящий из однобортного жакета свободного кроя и прямых брюк со стрелками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Костюм Зеленская сочетала с нежной блузкой цвета сливочного масла и темно-шоколадными туфлями с заостренными носками.

Первая леди сделала аккуратную прическу и нежный макияж. Лаконичные серебристые серьги завершили ее лук.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В Звягеле первая леди приняла участие в Дне совместной деятельности, который на этот раз прошел под лозунгом «Софийность. Сила жить и действовать».

В городе активно развивают инфраструктуру поддержки психического здоровья в рамках Всеукраинской программы «Как ты?», инициированной Еленой Зеленской. В частности, здесь работают Центр жизнестойкости и пространство для ветеранов, где люди могут получить необходимую поддержку.

В своем обращении к участникам мероприятия первая леди рассказала об истории и значении понятия «софийность», подчеркнув, что сегодня оно приобретает особый смысл для украинцев.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Современная софийность — это способность видеть реальность целостно: умом и сердцем одновременно. Это верность своим ценностям, когда все ориентиры шатаются. Это мудрость оставаться человеком, даже когда тебе больно. И это действие, потому что без действия никакие принципы не имеют значения», — отметила Елена Зеленская.

В ходе мероприятия супруга президента также пообщалась с участниками и сфотографировалась с молодежью.

Напомним, Елена Зеленская в молочном жакете и с золотистыми серьгами записала видеообращение.

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