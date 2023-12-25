В шоколадном костюме и на каблуках: кронпринцесса Дании Мэри сходила с мужем на рождественскую службу

25 декабря, в светлый день Рождества, королева Маргрете прибыла в Орхусский собор вместе с наследным принцем Фредериком, наследной принцессой Мэри на рождественскую службу.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Дании надела для праздничного выхода в свет красную водолазку, жакет и клетчатую юбку. Также на ней была теплая черная шуба, удобные туфли, а в руке она несла небольшую сумку. Прическа у королевы была лаконичная, но она добавила и несколько ярких акцентов - сделала красный маникюр и добавила в лук золотые украшения.

Но вот Мэри надела более скромный наряд, поскольку на ней был стильный коричневый клетчатый костюм, коричневая водолазка и перчатки. Также кронпринцесса надела очки в коричневой оправе и замшевые сапоги.

Кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Дании Мэри / Фото: Getty Images

Компанию Мэри составил ее муж - кронпринц Фредерик, который надел синее пальто, шарф и серые брюки. Также на нем были коричневые ботинки.

Кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Дании Мэри / Фото: Getty Images

Но подобная традиция рождественской службы есть и у британской королевской семьи. Обычно они проводят Рождество в Норфолке и каждый год утром отправляются всей семьей на праздничную службу в церковь Святой Марии Магдалины. В этом году принцесса Кейт произвела фурор во время прогулки на Рождество.

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