В шоколадном костюме и с лаконичными серьгами: Елена Зеленская выступила на форуме

Супруга президента Украины продемонстрировала новый деловой аутфит.

Елена Зеленская на днях приняла участие в первом региональном форуме, посвященном реализации изменений в школьном питании, который состоялся на Киевщине. Там первая леди выступила с докладом.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Перед публикой она предстала в деловом образе. Елена надела брючный костюм шоколадного цвета и белую рубашку. Волосы она завязала в хвост, выпустив спереди пряди. Уши первая леди украсила лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Фотографии с форума госпожа Зеленская выложила у себя в Instagram, подписав их:

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"Он (форум - Прим. ред.) призван разъяснить управленцам единое видение реформы, из чего она состоит и как распределены задачи и обязанности. В ближайшие два месяца состоится еще 5 таких мероприятий, где представители общин смогут задать свои вопросы и получить на них ответы.



Когда я инициировала реформу школьного питания, мне хотелось, чтобы дети с удовольствием ходили в столовую, а их родители были уверены, что школьная еда — полезная, вкусная и здоровая. Уверена, благодаря инициированным обсуждениям мы сможем реализовать реформу эффективнее".

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

В последнее время Елена появляется на публике в деловых брючных костюмах. В прошлый раз она демонстрировала лук в белой рубашке и костюме кремового цвета, состоящем из жакета и широких штанов. В таком виде она посетила открытие международной выставки фотоискусства Photo Kyiv 2021 — "Не|видимое жизни" в Национальном заповеднике "София Киевская".

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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