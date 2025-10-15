В шоколадном костюме и с разноцветным платком-паше: новый выход Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская по случаю Международного дня белой трости, посвященного правам людей с нарушением зрения, посетила Trinity Hub — реабилитационное пространство для ветеранов и ветеранок, потерявших зрение.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Агрессия России забирает у украинцев очень много — и здоровье, и возможности. Поэтому сегодня особая обязанность общества — вернуть качество жизни тем, кто защитил страну и каждого из нас», — отметила супруга президента.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в деловом костюме шоколадного оттенка, который состоял из удлиненного жакета без воротника и с пуговицами в тон и брюк свободного кроя, а также в темно-зеленой рубашке.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В нагрудном кармане жакета был платок-паше с разноцветным принтом. Обута Зеленская была в темные туфли-лодочки. У нее была прическа с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные золотые серьги в ушах.

Напомним, Елена Зеленская в сером костюме-тройке и рубашке цвета хаки встретилась в Киеве с верховной представительницей ЕС Каей Каллас.