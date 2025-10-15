- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 794
- Время на прочтение
- 1 мин
В шоколадном костюме и с разноцветным платком-паше: новый выход Елены Зеленской
Первая леди Украины посетила реабилитационный центр и пообщалась с ветеранами, которые потеряли зрение.
Елена Зеленская по случаю Международного дня белой трости, посвященного правам людей с нарушением зрения, посетила Trinity Hub — реабилитационное пространство для ветеранов и ветеранок, потерявших зрение.
«Агрессия России забирает у украинцев очень много — и здоровье, и возможности. Поэтому сегодня особая обязанность общества — вернуть качество жизни тем, кто защитил страну и каждого из нас», — отметила супруга президента.
Там первая леди предстала в деловом костюме шоколадного оттенка, который состоял из удлиненного жакета без воротника и с пуговицами в тон и брюк свободного кроя, а также в темно-зеленой рубашке.
В нагрудном кармане жакета был платок-паше с разноцветным принтом. Обута Зеленская была в темные туфли-лодочки. У нее была прическа с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные золотые серьги в ушах.
