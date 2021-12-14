В шоколадном костюме и с вишневым маникюром: Елена Зеленская на встрече

В шоколадном костюме и с вишневым маникюром: Елена Зеленская на встрече

Первая леди Украины продемонстрировала новый деловой образ.

Елена Зеленская приняла участие во встрече Женского клуба EBA Ukraine "Ее история: женщины, меняющие страну". Оттуда первая леди опубликовала фотографии в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Люблю слово "лидерка". Этот феминитив появился недавно, но уже прижился. И это справедливо. Почему мы говорим о женском лидерстве отдельно? Потому что оно, к сожалению, не данное. Оно выбрано в настоящих боях за права. До сих пор, по данным Госстата, женщины – в меньшинстве на руководящих должностях в компаниях. Женщине втрое сложнее стать руководителем, а значит, надо втрое упорнее к этому идти. Хотя доказано: проекты, где управленцев больше, наращивают доходы в среднем на четверть", — написала Елена.

Жена президента также отметила, что клуб призван открывать и развивать навыки лидерства в женщинах.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в деловом шоколадном костюме, состоявшем из приталенного жакета и прямых брюк. В надгрудном кармане был коричневый платочек с кольцами. На лице ее была черная маска, которую она сняла перед выступом.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Аутфит Зеленская дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем, золотыми лаконичными серьгами и золотой цепочкой на шее. Маникюр вишневого цвета завершил лук Елены.

В прошлый раз Зеленская вышла в свет в свитере ананасового цвета.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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