В шоколадном костюме: королева София вышла в свет в элегантном луке

Королева приняла участие в церемонии вручения наград "Ибероамериканского патронажа" Фонда Каллия 2024 в Королевской академии изящных искусств в Мадриде.

На мероприятие София приехала в брючном костюме шоколадного цвета, состоящем из удлиненного жакета и широких брюк. На шее у королевы был длинный шарф, а в руке она несла сумку, подобранную в тон ее наряду.

Королева София / Фото: Getty Images

У Софии был французский маникюр, ее фирменная укладка и легкий макияж на лице. Она также была в обуви на невысоких каблуках и улыбалась, когда все вокруг достали свои телефоны, чтобы сделать ее фото.

Королева София обожает брючные костюмы и часто появляется на публике именно в них. В прошлый свой выход она появилась на светской церемонии в Пальма-де-Майорке в очень эффектном красном костюме.

Королева София / Фото: Getty Images

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