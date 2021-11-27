В шоколадном костюме Louis Vuitton и кожаных ботинках: осенний аутфит Брижит Макрон

В шоколадном костюме Louis Vuitton и кожаных ботинках: осенний аутфит Брижит Макрон

Первая леди Франции удачно выбрала для своего образа коричневый цвет.

В Елисейском дворце в Париже состоялась церемония награждения Орденом Почетного легиона 92-летней канадской писательницы и драматурга - Антонины Майет.

Эммануэль Макрон и Антонина Майет / Associated Press

В мероприятии приняли участиие президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон.

Перед торжественной церемонией Макроны и Майет посмотрели, как сажают дерево в саду Елисейского дворца.

Брижит Макрон / Associated Press

Госпожа Макрон выглядела в этот день стильно. На ней был костюм шоколадного цвета, который состоял из жакета с эмблемой Louis Vuitton и прямых брюк-дудочек со стрелками, и белая рубашка.

Брижит Макрон / Associated Press

Лук она дополнила коричневыми кожаными ботинками. Вокруг шеи Брижит обмотала бежевый шарф. Волосы она аккуратно уложила и сделала традиционный смоки-айс. На левой руке было кольцо с массивным коричневым камнем.

Брижит Макрон / Associated Press

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