В шоколадном костюме с широкими брюками: новый образ Елены Зеленской

Первая леди Украины сочетала в своем аутфите брючный костюм и кроссовки.

Елена Зеленская приняла участие во втором заседании Совета безбарьерности, где представила свой просветительский проект "Справочник безбарьерности".

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Первая леди выбрала для этого события стильный костюм шоколадного цвета, который состоял из удлиненного жакета и широких брюк клеш. Наряд она дополнила белым топом и белыми кроссовками.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

На шее у жены президента была золотая изящная цепочка, а в ушах — золотые серьги-гвоздики. Волосы Елена аккуратно уложила и сделала легкий макияж. Бордовый маникюр завершил деловой лук Зеленской.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Фото с события она выложила в Instagram.

"Я также предложила свой проект — это создание "Справочника безбарьерности". То и дело я сталкиваюсь с тем, что надо объяснять, что такое безбарьерность. Поэтому в справочнике доступным языком будет предоставлено разъяснение основных принципов безбарьерности, правил коммуникации, а также будет словарь базовых понятий безбарьерности, иллюстрации к которому создадут талантливые украинские художники. Сам "Справочник безбарьерности" станет доступным в электронном и печатном форматах", — написала Елена под фотографиями.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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