В шоколадном костюме с широкими брюками: новый образ Елены Зеленской

Первая леди Украины сочетала в своем аутфите брючный костюм и кроссовки.
Елена Зеленская приняла участие во втором заседании Совета безбарьерности, где представила свой просветительский проект "Справочник безбарьерности".
Первая леди выбрала для этого события стильный костюм шоколадного цвета, который состоял из удлиненного жакета и широких брюк клеш. Наряд она дополнила белым топом и белыми кроссовками.
На шее у жены президента была золотая изящная цепочка, а в ушах — золотые серьги-гвоздики. Волосы Елена аккуратно уложила и сделала легкий макияж. Бордовый маникюр завершил деловой лук Зеленской.
Фото с события она выложила в Instagram.
"Я также предложила свой проект — это создание "Справочника безбарьерности". То и дело я сталкиваюсь с тем, что надо объяснять, что такое безбарьерность. Поэтому в справочнике доступным языком будет предоставлено разъяснение основных принципов безбарьерности, правил коммуникации, а также будет словарь базовых понятий безбарьерности, иллюстрации к которому создадут талантливые украинские художники. Сам "Справочник безбарьерности" станет доступным в электронном и печатном форматах", — написала Елена под фотографиями.
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