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Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В шоколадном пальто и питоновых туфлях: Мелания Трамп раздавала детям сладости на Хэллоуин

Первая леди США выбрала элегантный осенний образ для торжества в Белом доме.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп вместе со своим мужем Дональдом Трампом приняла участие в мероприятии, посвященном Хэллоуину, на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Супруги приветствовали гостей, раздавали сладости детям и позировали с ними для фотографий.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания появилась в длинном замшевом пальто насыщенного шоколадного оттенка. У него были широкие лацканы и слегка расклешенный подол. Талию первая леди подчеркнула поясом из того же материала, завязанным спереди.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Из-под пальто проглядывал темный верх с круглым вырезом. Наряд она дополнила коричневыми остроносыми туфлями-лодочками с питоновым принтом и на шпильках.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания уложила волосы в мягкие локоны и нанесла свой любимый макияж смоки-айс. Лук завершил молочный маникюр.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп появился рядом в темно-синем костюме, белой рубашке и ярко-голубом галстуке.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Территорию у южного входа в Белый дом превратили в сказочную осеннюю декорацию. Вдоль лестницы разместили композиции из оранжевых, белых и зеленоватых тыкв, плетеных корзин и сена. Колонны и перила украсили ветвями и гирляндами из зеленой и красной листвы. Над входом возвышалась большая декорация в виде полной луны, а под ней — золотистая надпись «Halloween 2026».

Празднование Хэллоуина / © Associated Press

Празднование Хэллоуина / © Associated Press

Празднование Хэллоуина / © Associated Press

Празднование Хэллоуина / © Associated Press

Праздничное настроение поддерживали музыканты с инструментами, которые стояли на лестнице. Маленькие гости приходили в костюмах сказочных персонажей, супергероев и космонавтов и протягивали сумочки для подарков. Мелания улыбалась детям и общалась с ними.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп появилась на публике в стильном деловом ансамбле с юбкой.

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