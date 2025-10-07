В шоколадном пальто и рыжих туфлях-лодочках: шведская принцесса София очаровала осенним образом

Принцесса София / © Getty Images

Шведские принц и принцесса открыли скульптуру «Открытие маленькой девочки» Питера Линде. Скульптура установлена ​​в фонтане, расположенном в недавно отреставрированном фонтанном парке Юргордсбрунна.

Принцесса София официально все еще находится в декретном отпуске (в феврале 2025 года у пары родился четвертый ребенок — дочь), но иногда принцесса все же появляется на мероприятиях в компании мужа или всей семьи.

В этот день София надела пальто из шерсти и кашемира с завязками на талии от Soft Goat, кашемировый джемпер с короткими рукавами и круглым вырезом шоколадно-коричневого цвета тоже от этого же бренда и юбку миди с плиссировкой из замши от & Other Stories. Обута Софи была в коричневые туфли-лодочки из кожи, волосы она распустила, они слегка небрежно опускались ей на плечи, в макияже предпочла теплые оттенки, а у нее в руках был букет цветов.

Принцесса София / © Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, ранее в прошлом месяце София и Карл Филипп посещали открытие «Игровой площадки» в Музее игрушек.