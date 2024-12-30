В шоколадном платье и с локонами: Иванка Трамп восхитила красивым аутфитом

Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories снимки своего нового красивого образа, в котором она сходила с мужем Джаредом Кушнером на ужин.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Она выглядела роскошно в обтягивающем платье миди шоколадного цвета с пикантным лифом. На талии у нее был металлический пояс в стиле ретро с бирюзовыми камнями. Сверху Трамп надела бежевую короткую дубленку.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Аутфит Иванка дополнила высокими коричневыми сапогами. Она сделала красивую прическу с локонами, макияж с пышными ресницами и украсила уши элегантными длинными серьгами.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп показала снимки из семейного отпуска в теплых краях.

Читайте также: