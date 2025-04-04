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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
195
Время на прочтение
1 мин

В шоколадном платье и серьгах-кольцах: Иванка Трамп с сыном сходила на матч по американскому футболу

Иванка Трамп, несмотря на свою занятость, много времени проводит со своими детьми.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories фото со своим старшим сыном Джозефом. Они сходили на матч по американскому футболу. Там мальчик сфотографировался со своим кумиром. Он позировал с мячом, на котором были автографы игроков любимой команды.

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка надела на матч шоколадное платье по фигуре, без рукавов и с тканевым поясом в тон. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Джозеф был одет в синюю рубашку и черные брюки.

Напомним, ранее Иванка Трамп похвасталась крупной рыбой, которую поймал ее сын Джозеф.

Дата публикации
Количество просмотров
195
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