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В шоколадном платье и серьгах-кольцах: Иванка Трамп с сыном сходила на матч по американскому футболу
Иванка Трамп, несмотря на свою занятость, много времени проводит со своими детьми.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories фото со своим старшим сыном Джозефом. Они сходили на матч по американскому футболу. Там мальчик сфотографировался со своим кумиром. Он позировал с мячом, на котором были автографы игроков любимой команды.
Иванка надела на матч шоколадное платье по фигуре, без рукавов и с тканевым поясом в тон. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.
Джозеф был одет в синюю рубашку и черные брюки.
Напомним, ранее Иванка Трамп похвасталась крупной рыбой, которую поймал ее сын Джозеф.