В шоколадном платье от Zuhair Murad: беременная Тиффани Трамп в эффектном образе сияла на ужине

Младшая дочь Дональда Трампа вместе со своим мужем Майклом Бугласом появилась на ужине в Национальной галерее Вашингтона.

Тиффани Трамп, беременная первенцем, для ужина при свечах, состоявшейся накануне инаугурации ее отца, выбрала эффектный образ трендового цвета.

На ней было длинное шифоновое платье шоколадного оттенка с драпировкой от бренда Zuhair Murad. Наряд имел длинную накидку на одно плечо, переходившую в небольшой шлейф.

Майкл Буглос и Тиффани Трамп/Instagram Zuhair Murad

Тиф дополнила лук красивой укладкой с голливудскими локонами, макияжем смоки-айс, длинным маникюром, лаконичными серьгами, браслетом и кольцом с большим бриллиантом.

Напомним, на церемонии инаугурации Тиффани Трамп появилась в элегантном бархатном пальто черного цвета с таким же поясом и в черной блузке.

Тиффани Трамп / Фото: Associated Press

Тиффани Трамп / Фото: Associated Press

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