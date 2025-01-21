В шоколадном платье от Zuhair Murad: беременная Тиффани Трамп в эффектном образе сияла на ужине

Младшая дочь Дональда Трампа вместе со своим мужем Майклом Бугласом появилась на ужине в Национальной галерее Вашингтона.
Тиффани Трамп, беременная первенцем, для ужина при свечах, состоявшейся накануне инаугурации ее отца, выбрала эффектный образ трендового цвета.
На ней было длинное шифоновое платье шоколадного оттенка с драпировкой от бренда Zuhair Murad. Наряд имел длинную накидку на одно плечо, переходившую в небольшой шлейф.
Тиф дополнила лук красивой укладкой с голливудскими локонами, макияжем смоки-айс, длинным маникюром, лаконичными серьгами, браслетом и кольцом с большим бриллиантом.
Напомним, на церемонии инаугурации Тиффани Трамп появилась в элегантном бархатном пальто черного цвета с таким же поясом и в черной блузке.
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