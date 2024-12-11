В шоколадном жакете и с брошью в виде птички: новый выход Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в заседании Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при Министерстве иностранных дел Украины, на котором суммировали сделанное за год в "Партнерстве Биарриц".

"На мероприятии проанализировали инклюзивность нашей инфраструктуры, дружественна ли она к женщинам и семьям с детьми. Обсудили приоритеты в образовании: как обеспечить здесь гендерное равенство. Затронули непростую, однако крайне важную тему гендерно обусловленного насилия. Говорили о том, как Украине еще снизить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Как сделать уход за ребенком равноценным для обоих родителей", – рассказала первая леди в посте в соцсети.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская предстала в деловом образе трендового цвета. На ней была коричневая рубашка и жакет шоколадного оттенка без воротника, к которому она прикрепила золотую брошь в виде птички.

У супруги президента была укладка с боковым пробором, нежный макияж и золотые серьги-шары в ушах.

Напомним, Елена Зеленская в красном свитере и широких джинсах посетила реабилитационный центр.

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