В шоколадной блузке и с новой укладкой: Елена Зеленская на встрече с главой представительства ЮНИСЕФ

В шоколадной блузке и с новой укладкой: Елена Зеленская на встрече с главой представительства ЮНИСЕФ

Первая леди Украины рассказала о гуманитарных проектах, которыми она занимается во время войны.

Елена Зеленская встретилась с главой представительства Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине Муратом Шахиным.

Елена Зеленская и Мурат Шахин / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они обсудили открытие 50 центров "Спільно" в украинских городах. Это инициированные ЮНИСЕФ хабы для вынужденных переселенцев – семей с детьми. Там можно получить психологическую, информационную и медицинскую помощь.

"Голодные дети из разрушенных войной городов. Не сегодня – более 75 лет назад. Чтобы помочь им и всем детям мира, тогда появился детский фонд ООН ЮНИСЕФ @unicef_ukraine", — написала супруга президента в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская рассказала также о гуманитарных проектах, которыми она занимается во время войны. Это эвакуация онкобольных и детей-сирот за границу, гуманитарная помощь детским домам в Украине и жителям городов, где проходят бои, запуск программы психологической помощи украинским гражданам, которая стартует при поддержке ВОЗ.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Кроме того, Зеленская отметила, что вместе с первыми леди других стран занимается организацией летнего отдыха для находящихся за рубежом украинских детей.

"В планах – помощь детям, потерявшим конечности от взрывов и нуждающимся в протезировании. Этот вызов нарастает ежедневно – с каждой российской ракетой или миной. А национальная программа психологической помощи, которую запускаем сейчас вместе с ВОЗ, позволит преодолеть невидимые, психологические травмы войны. Наши люди восстановятся и будут жить полноценной жизнью, это меньше всего, что мы можем и обязаны сделать.

Фото: Instagram Елены Зеленской

А наши дети с первого сентября должны вернуться в восстановленные и безопасные школы. Сейчас в Украине изуродовано уже более 1600 таких заведений. И ЮНИСЕФ предложил свою помощь в обновлении – готовит целый проект. Как мама ребенка, который, как и большинство юных украинцев, закончил этот учебный год дистанционно, буду рада приобщиться к инициативе. Чтобы первый звонок состоялся не онлайн, а вживую – с цветами и улыбками. Главное, чтобы война кончилась нашей победой!" – написала Елена.

На встрече первая леди предстала в строгом темном брючном костюме и шоколадной блузке. Свой деловой образ она дополнила новой укладкой и нежным макияжем.

Читайте также: