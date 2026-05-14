В шоколадной блузке с галстуком-бантом и брошью-жемчужиной: Елена Зеленская встретилась с румынской коллегой
Елена Зеленская в рамках рабочего визита в Будапешт встретилась с первой леди Румынии.
Елена Зеленская встретилась с первой леди Румынии Мирабелой Грэдинару. Она поблагодарила Румынию за последовательную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
Вместе они посетили выставку Colors of The Mind, на которой представлены работы детей и подростков, участвующих в программе Madrigal for Hospitals, направленной на поддержку арт-терапии.
Зеленская появилась в деловом черном брючном костюме и шоколадной блузке с галстуком-бантом. Обута она была в черные туфли-лодочки. У Елены была красивая укладка с локонами и макияж в нежных оттенках.
К лацкану жакета она прикрепила интересную брошь с каплевидной жемчужиной на металлической основе, а уши украсила золотыми серьгами.
Грединару была одета в бежевый наряд, который состоял из блузки и юбки миди на запах, который сочетала с туфлями в тон. Лук она дополнила жемчужными украшениями.
Напомним, Елена Зеленская прибыла в Румынию в темно-синем костюме и белой блузке с фестончатыми краями на манжетах.