В шортах и босиком: королева Мэри приехала с мужем-королем на пляж

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

На новых снимках, представленных дворцом, король и королева провели время на пляже. Мэри была в белой рубашке, коротком темном джемпере и песочных широких шортах и босиком. Волосы она собрала в хвост, надела очки от солнца и серьги с пресноводным жемчугом от Dulong Fine Jewelry.

Король Фредерик X надел рубашку в мелкую клетку, оранжевый жилет и прямые брюки, монарх тоже был босиком и в солнцезащитных очках.

В этот день король и королева посетили пляж Рабьерг-Майл, где встретились с детьми из организации «Юные рейнджеры», которые рассказали им о жизни в сообществе и о том, как они знакомятся с природой.

Напомним, ранее мы показывали, какой образ выбрала королева Мэри, когда они прибыли в коммуну Тистед. На ней тогда было светлое платье в принт, черный короткий жакет и широкополая шляпа.