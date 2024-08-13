В шортах и удобных мокасинах: герцогиня Софи встала за штурвал яхты

Герцогиня Эдинбургская Софи встала за штурвал на борту судна Ocean Youth Trust South The Prolific во время своего визита на Гернси.

Ее Высочество побеседовала с экипажами лодок в гавани Гернси после поездки на судне The Prolific Ocean Youth Trust South во время своего визита на Гернси.

59-летняя Софи, покровительница Ассоциации организаций по обучению парусному спорту, посещает Нормандские острова, чтобы понаблюдать за гонкой малых судов из Гернси в Пул.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Мать двоих детей надела повседневный парусный костюм, включая светло-голубую рубашку-поло и шорты-карго, дополнив образ солнцезащитными очками, бейсболкой и удобными мокасинами. Макияж на ее лице был натуральным, а волосы собраны в хвост, в ушах сверкали лаконичные серьги с камнями.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на прошлой неделе герцогиня Софи посещала Олимпийские игры в Париже, а мы рассматривали несколько ее образов, в том числе и в цветочном платье.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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