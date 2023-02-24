В штанах цвета хаки и блузке с галстуком-бантом: Елена Зеленская на встрече с министром культуры Франции

Первая леди Украины показала фото со встречи и рассказала, о чем они говорили.

Елена Зеленская встретилась с министром культуры Франции Римой Абдул-Малак и делегацией французских художников, приехавших с визитом в Киев накануне годовщины полномасштабного российского вторжения.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У них была цель увидеть последствия российской агрессии, достичь договоренностей по реализации конкретных проектов и мер по оказанию помощи Украине и содействию популяризации нашей страны за рубежом.

Фото со встречи первая леди опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"В рамках поддержки украинского книгоиздательского и библиотечного дела министр передает украинским библиотекам сотни книг французских авторов, переведенных на украинский язык. Их отобрал и закупил Французский институт в Украине. Это логическое продолжение моей инициативы "Украинская книжная полочка".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Когда Россия уничтожает и обворовывает музеи и убивает наших художников (будем всегда помнить Владимира Вакуленко, детского писателя, убитого оккупантами в Изюме, дирижера Юрия Керпатенко, расстрелянного в Херсоне), мы должны привлекать внимание мира к этим преступлениям. Ведь культурные потери одной страны – не только наши потери. Это потери всего человечества", – написала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они также обсудили реализацию во Франции проекта Ukraine.Out of Blackout, призванного открыть художественное наследие Украины как важную ценность европейского культурного сообщества.

На встрече первая леди появилась в деловом образе. На ней был серый клетчатый жакет, блузка с галстуком-бантом и широкие штаны хаки с черным поясом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала низкий пучок и нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, ранее Елена Зеленская появилась на онлайн-встрече в черном жакете, серой рубашке, с аккуратной укладкой и нежным макияжем.

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