ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

В штанах Jacquemus и с сумкой Prada: принцесса Раджва посетила с мужем археологические раскопки

Главная пара Иордании провела день на территории древнего города.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принц Хусейн и принцесса Раджва

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Наследный принц Иордании Хусейн и его супруга принцесса Раджва посетили археологические раскопки Умм-Кайс в провинции Ирбид. После визита он написал в Instagram: «Нет ничего лучше весны на севере Иордании».

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Город Умм-Кайс, ранее известный как Гадара, является одним из десяти древних городов Иордании, относящихся к эллинистическому и римскому периодам. Он был известен как город философов и ученых, и в свое время был воспет многими поэтами. На территории Умм-Кайс расположены многочисленные римские руины, включая два древних театра.

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Для прогулки на открытом воздухе принцесса Раджва надела светлые штаны с карманами от бренда Jacquemus и лаконичную черную футболку. Также на плечи она накинула черный джемпер. Из аксессуаров, которыми она дополнила наряд, была стильная черная сумка-хобо от Prada, а также солнцезащитные очки от Gentle Monster.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
17
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie