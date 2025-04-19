В штанах Jacquemus и с сумкой Prada: принцесса Раджва посетила с мужем археологические раскопки

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Реклама

Наследный принц Иордании Хусейн и его супруга принцесса Раджва посетили археологические раскопки Умм-Кайс в провинции Ирбид. После визита он написал в Instagram: «Нет ничего лучше весны на севере Иордании».

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Город Умм-Кайс, ранее известный как Гадара, является одним из десяти древних городов Иордании, относящихся к эллинистическому и римскому периодам. Он был известен как город философов и ученых, и в свое время был воспет многими поэтами. На территории Умм-Кайс расположены многочисленные римские руины, включая два древних театра.

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Принц Хусейн и принцесса Раджва

Для прогулки на открытом воздухе принцесса Раджва надела светлые штаны с карманами от бренда Jacquemus и лаконичную черную футболку. Также на плечи она накинула черный джемпер. Из аксессуаров, которыми она дополнила наряд, была стильная черная сумка-хобо от Prada, а также солнцезащитные очки от Gentle Monster.

Реклама

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images