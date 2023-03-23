В штанах-палаццо цвета фуксии: яркий образ пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер любит яркие цвета, поэтому их много в ее гардеробе.

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – провела очередной ежедневный брифинг в Вашингтоне. В этот раз она выбрала для своего появления перед журналистами яркий деловой лук.

На Карин были стильные штаны-палаццо цвета фуксии. Низ она скомбинировала с белым топом в рубчик, у которого был черный воротник с рюшами и рукава-буфы. Обула она черные ботильоны.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер дополнила аутфит фирменными кудрями, нежным макияжем, серьгами-гвоздиками и браслетом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, пресс-секретарь Белого дома посетила премию Марка Твена, вручаемую за вклад в развитие американского юмора. Карин выбрала для своего появления закрытое желто-черное платье миди с анималистическим принтом. Наряд она сочетала с бархатными туфлями цвета кэмел на шпильках.

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