В штанах-палаццо и с брошью-картой: Елена Зеленская на экономическом форуме в Давосе

Первая леди Украины появилась на форуме с символической брошью от украинского бренда.

Елена Зеленская приняла участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Там первая леди встретилась с основателем и исполнительным главой ВЭФ, профессором Клаусом Швабом, которому рассказала о ситуации в Украине.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена отметила, что в прошлом году война России в Украине уже была одной из главных тем на саммите участников экономического форума.

"Убеждена, что бизнес всего мира, собравшийся на форум, не может не понимать общей угрозы российского терроризма и необходимости помощи Украине – по крайней мере, в том, в чем может помочь бизнес: в восстановлении. Должны восстановить – и обязательно возобновим – не только дом в Днепре, но и сотни таких, изуродованных Россией, домов, больниц, школ", — написала первая леди в Instagram.

На форуме Елена появилась в деловом аутфите. На ней была коричневая рубашка и костюм коричневого цвета, состоявший из жакета с широкими лацканами и брюк-палаццо.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К лацкану первая леди прикрепила символическую брошь в виде карты Украины от бренда Gasanova.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Идеально ровная укладка, нежный макияж и лаконичные серьги завершили лук жены президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская дала интервью американскому политическому обозревателю Фариду Закарии в эфире телеканала CNN.

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