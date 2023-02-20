В штанах-палаццо и с брошью в виде калины: Елена Зеленская на встрече с Джо Байденом

Первая леди Украины встречала почетного гостя в стильном образе total black.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская встретили президента США Джо Байдена у Мариинского дворца.
Первая леди с радостью поприветствовала американского президента с приездом в Киев.
Для важной встречи Зеленская выбрала образ total black. На ней было короткое двубортное пальто свободного кроя от украинского бренда AMG, водолазка и штаны-палаццо от украинского бренда Artem Klimchuk.
Аутфит Елена дополнила черной обувью. К лацкану пальто она прикрепила символическую золотую брошь в виде калины из жемчуга.
Первая леди сделала элегантную прическу с плетением сзади и прикорневым объемом, нежный макияж и украсила уши красивыми золотыми серьгами-дугами.
На Владимире Зеленском был черный свитшот с изображением трезубца на груди и плече, брюки-карго цвета хаки и обувь темно-горчичного цвета.
Байден был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук в цвет украинского флага – сине-желтый. Обутый президент был в черные лоферы с кистями.
Напомним, Елена Зеленская на встрече с Джо и Джилл Байденами в Белом доме в Вашингтоне появилась в желто-голубом образе. На ней был красивый желтый костюм украинского бренда Litkovska, который состоял из жакета интересного кроя и юбки длины миди. Наряд Зеленская дополнила голубыми замшевыми туфлями.
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