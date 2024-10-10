В штанах-палаццо и с кулоном на шее: Елена Зеленская встретилась с медиками

Первая леди посетила один из центров экстренной медицинской помощи в Киевской области.
Елена Зеленская вместе с командой Фонда встретилась с бригадами одного из центров экстренной медицинской помощи в Киевской области. Они ознакомились с тем, как работает система вызова медиков.
Снимки и видео со встречи первая леди опубликовала на своей странице в Instagram.
"Среди тех, кто ежедневно спасает украинцев, 30-летний врач медицины неотложных состояний Александр Федченко. В начале полномасштабного вторжения он эвакуировал пострадавших с временно оккупированных территорий Киевщины. Во время выездов пришлось и преодолевать заминированные территории, и попасть под обстрел российского танка рискуя собственной жизнью.
Таких героических историй врачей и фельдшеров "экстренки" тысячи, и меньше всего, что мы можем сделать для медиков, — обеспечить их всем необходимым для этого сверхважного труда", — написала Зеленская.
Там жена президента предстала в деловом черном костюме, состоявшем из жакета и брюк-пралаццо, а также в базовой белой футболке.
У Елены была аккуратная укладка, макияж в нежных оттенках, в ушах – серьги-гвоздики, а на шее – кулон на цепочке.
Напомним, Елена Зеленская в черном брючном костюме и белой рубашке приняла участие в ежегодном Международном форуме культурной дипломатии.
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