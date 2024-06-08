В штанах-палаццо и символической вышиванке с пышными рукавами: стильный выход Елены Зеленской в Париже

Первая леди надела эксклюзивную вышиванку от украинского бренда.
В рамках официального визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская встретились в Елисейском дворце с президентскими супругами Макронами.
Для встречи первая леди Украины выбрала черные брюки-палаццо с кожаным черным широким поясом и роскошную эксклюзивную белую вышиванку, которую специально для нее сделал украинский бренд Gunia Project. Кстати, в ней Елена впервые предстала на мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины.
Рубашка имеет V-образный вырез и пышные епископские рукава, украшенные светло-голубой и желтой вышивкой, созданной художником из вышивки Русланом Панчуком.
Для вышиванки за основу взяли старинные орнаменты из рушников Сумщины. На ней вышитые цветы, птицы, ангелы, а по центру – украинский национальный символ – трезубец.
Обута Елена была в черные остроносые туфли. Аккуратная укладка, нежный макияж, лаконичные серьги-крестики и жемчужное ожерелье завершили лук первой леди.
Владимир Зеленский был одет в черный лонгслив с вышитым трезубцем и штаны-карго цвета хаки, которые скомбинировали с бежевыми кроссовками.
Напомним, Елена Зеленская на торжественном мероприятии во Франции, посвященном 80-й годовщине операции "Дня Д", появилась в черном брючном костюме и блузке цвета хаки с бантом на шее.
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