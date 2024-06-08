В штанах-палаццо и символической вышиванке с пышными рукавами: стильный выход Елены Зеленской в Париже

В рамках официального визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская встретились в Елисейском дворце с президентскими супругами Макронами.

Владимир и Елена Зеленские, Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Для встречи первая леди Украины выбрала черные брюки-палаццо с кожаным черным широким поясом и роскошную эксклюзивную белую вышиванку, которую специально для нее сделал украинский бренд Gunia Project. Кстати, в ней Елена впервые предстала на мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины.

Владимир и Елена Зеленские, Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Рубашка имеет V-образный вырез и пышные епископские рукава, украшенные светло-голубой и желтой вышивкой, созданной художником из вышивки Русланом Панчуком.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Для вышиванки за основу взяли старинные орнаменты из рушников Сумщины. На ней вышитые цветы, птицы, ангелы, а по центру – украинский национальный символ – трезубец.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Associated Press

Обута Елена была в черные остроносые туфли. Аккуратная укладка, нежный макияж, лаконичные серьги-крестики и жемчужное ожерелье завершили лук первой леди.

Владимир и Елена Зеленские, Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский был одет в черный лонгслив с вышитым трезубцем и штаны-карго цвета хаки, которые скомбинировали с бежевыми кроссовками.

Напомним, Елена Зеленская на торжественном мероприятии во Франции, посвященном 80-й годовщине операции "Дня Д", появилась в черном брючном костюме и блузке цвета хаки с бантом на шее.

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