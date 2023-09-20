В штанах-палаццое и блузке с епископскими рукавами: красивая Елена Зеленская получила награду от семьи Клинтонов

В рамках визита в США для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Елена Зеленская получила из рук супругов Клинтонов награду Clinton Global Citizen Award.

Билл и Хиллари Клинтоны и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Премию в 2007 году учредили Билл, Хиллари и Челси Клинтоны. Ею отмечают людей, которые своим видением и лидерством вдохновляют общество всего мира и доказывают, что, сотрудничая, можно добиться больших изменений.

Хиллари Клинтон и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Для меня большая честь принять награду, которую получали выдающиеся личности мира. Вместе с честью это еще и большая ответственность. Говорят, лидер – это тот, за кем пойдешь туда, куда бы сам не пошел. Я не уверена, можно ли это применить ко мне. Однако мне кажется, что мое лидерство состоит в том, чтобы дать людям мужество. Я искренне верю, что лидерство – это преданность делу. Преданность всем, кто доверяет тебе, тому, что ты делаешь", – сказала первая леди во время награждения.

Елена Зеленская и Хиллари Клинтон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины отметила, что разделяет эту награду со всеми украинцами.

"Ведь сегодня каждый в моей стране является преданным лидером. Мать, которая ведет ребенка в школу, а затем спешит на работу после бессонной ночи из-за воздушной тревоги. Учитель, ведущий урок – часто в бомбоубежище, дистанционно, в опасности, но все равно преподает. Спасатели и врачи, спешащие к пострадавшим от обстрелов, и мужественные мужчины и женщины, стоящие на передовой, чтобы не пустить захватчика в свои дома, города, а также не пустить агрессию дальше в мир, это настоящие лидеры, которые взяли на себя ответственность за свою жизнь, страну и обеспечение безопасности в мире. Они – мои соотечественники. Спасибо им и от их имени за эту награду", – добавила Елена.

Билл и Хиллари Клинтоны и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленска продемонстрировала красивый образ в классических цветах. Она надела черные брюки-палаццо и элегантную белую блузку с воротником с драпировкой и епископскими рукавами. Лук первая леди дополнила черным кожаным поясом, который красиво завернула на талии.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и золотыми серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в темно-синем костюме, сшитом по заказу брендом Andre Tan из ткани, изготовленной мастерами из фирменной черниговской шерсти, встретилась с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом на полях Генассамблеи ООН.

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